Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Migros'tan bir ayda 3 bin 200 yeni istihdam

Migros, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bin kişiyi daha işe alacak.

01.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:12
Migros'tan bir ayda 3 bin 200 yeni istihdam
Migros, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bin kişiyi daha işe alacak.
Migros'un açıklamasına göre, şirket, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45 bin kişilik çalışan ekibini daha da genişletiyor. Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.
Sanal market operasyonları için 1200, mağazaları için 1000 yeni istihdam sağlayan Migros, toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un gelecek 10 gün içinde yapacağı 1000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı bir ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak.
Migros Sanal Market böylece aile bütçesine katkı sağlayan ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak. İş başvuruları basvuru.migros.com.tr adresinden yapılabilecek.
Migros Sanal Market hizmet ağını genişletiyor
Migros Sanal Market, artan talebe hızla yanıt vererek müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak adına hizmet ağını yeni iller ve kanallarla da genişletiyor. Türkiye'nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market, Türkiye'nin 71 ilinde sunduğu hizmeti 81 ile hızla yaygınlaştırıyor.
Şirket, geçen hafta mağazadan teslim seçeneğini hayata geçirdi. Bu kapsamda web sitesi ya da uygulaması üzerinden gerçekleştirilen alışverişin ödemesini online olarak yapan müşteriler, istedikleri saat aralığında, seçtikleri mağazadan ürünlerini teslim alabiliyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Migros'tan bir ayda 3 bin 200 yeni istihdam - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Ekonomi
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Ekonomi
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Ekonomi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:46: Altınyıldız Classics online değişim ve iade süresini 100 güne çıkardı - Ekonomi 10:45: Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı - Ekonomi 10:44: Başkan Koyak: "Çiftçi durursa, hayat durur" - Ekonomi 10:42: Türkiye'de geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı - Ekonomi 10:42: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. - Ekonomi 10:34: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi 10:07: Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor - Ekonomi 09:49: Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı - Ekonomi 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:26: Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:13: Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi