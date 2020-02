Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde hedef büyüttü

Migros, tüketicilerin uygun fiyatlarla en taze ürünlere ulaşmasını sağlamak ve üreticinin güçlenmesine destek olmak hedefiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ile sürdürdüğü iş birliğini artırarak devam ediyor.Migros'tan yapılan açıklamaya göre, üreticiler ve kooperatiflerle yaptığı güçlü iş birlikleri ile "Türkiye'nin en büyük meyve-sebze alımını yapan perakende şirketi" olan Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile sürdürdüğü iş birliğine hız kesmeden devam ediyor.Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç'ın katılımıyla Antalya'da düzenlenen çalıştayda, potansiyel kooperatiflerin yöneticileri ile Migros yetkilileri bir araya geldi.Yıllık 600 milyon TL'yi aşan meyve sebze alımını kooperatif ve direkt üreticilerden temin eden Migros, çalıştayda kooperatifler ile yeni iş birlikleri yaparken, 2020 yılı meyve sebze alım miktarı hedefini 2 katına çıkararak 100 milyon TL yaptı."Kooperatiflerden 10 yıl önce 200 ton ürün alım yaparken, bu rakam geçen yıl 20 bin tona yükseldi"Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur, bugüne kadar 180 farklı kooperatifle çalıştıklarını belirterek, "Tarım Kredi Kooperatifleri ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz var. Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatifleri destekliyor, büyük yapılar haline gelmesini önemsiyoruz. Organize perakende oyuncularının ölçeği büyümüş kooperatiflerle birlikte çalışması ülke ekonomisine katkı sağlarken, enflasyonun dengelenmesinde de büyük rol oynuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle ülkemizin her köşesindeki üreticilere ulaşarak ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini sağlıyor ve çiftçilerin dünya standartlarında, sürdürülebilir tarım yapmasına destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.Sektörde birçok alanda öncü konumda olduklarını aktaran Baydur, şu değerlendirmelerde bulundu:"2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan İyi Tarım Uygulamaları (İTU) standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeciyiz. 9 yılda 800 bin ton İyi Tarım Uygulamaları ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Bu çalıştay sonunda da yapacağımız alımların hemen hemen tamamını İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerden temin edeceğiz. Kooperatiflerden 10 yıl önce 200 ton ürün alım yaparken, bu rakam geçtiğimiz yılın sonunda 20 bin tona yükseldi. Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay ile Türkiye çapında ürün alımı yaptığımız bölge, il ve ürün sayısını da önemli ölçüde artırıyoruz."Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 5 adet meyve sebze satın alma bölge müdürlüğü deposu ve 4 adet tali depolarının bulunduğunu bildiren Baydur, "Meyve sebze alım ve dağıtım merkezlerimizi, Türkiye çapında çiftçilerimizin en yakınlarına konumlandırdık. Bu sayede en taze ürünleri müşterilerimize hızla ulaştırabiliyoruz. Depolarımızda her yıl 350 bin ton meyve-sebze işleniyor. Satın alım miktarlarımız arttıkça üreticilerimiz de daha cesur davranarak bölge ve iklim şartlarına uygun yeni ürünleri tarım alanlarına ekleyebiliyorlar. Çok yakın bir zaman önce Türkiye'nin ithal ettiği kivi ve avokado artık yerli üretim haline geldi. Kiviyi Doğu Karadeniz Bölgesi üreticilerinden TKK vasıtasıyla alıyoruz. Avokadoyu ise Akdeniz Bölgesi üreticilerimizden temin ediyoruz." ifadelerini kullandı."Tüketicilere kaliteli ve taze ürün tedarikinde önemli bir rol üstleniyoruz"Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç da Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ülke tarımında söz sahibi bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ülke genelinde 17 bölge birliği ve 1625 kooperatif ile hizmet veriyoruz. Bu sayede sadece hububat endüstri bitkileri değil, yaş meyve-sebze konusunda da tedarik boyutunda oldukça çeşitliliğe sahibiz. Tedarik yelpazesine her sene yeni ürünler ekleyerek iş birliği içinde olduğumuz ulusal marketler vasıtasıyla tüketicilere kaliteli ve taze ürün tedarikinde önemli bir rol üstleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme konusunda sürekli çalışma içerisindeyiz ve bu bağlamda Migros ile 2009 yılında başlayan iş birliğimiz artarak devam etti. 2020 yılında ise yapacağımız çalışmalarla 45 bin tonluk yaş meyve-sebze ticaretini hedefliyoruz. Migros ve kooperatif personellerimizin gayretiyle uyum içinde çalışıyoruz."