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Miguel Lopes kampa katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes Antalya kampına katıldı.

08.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:57 Miguel Lopes kampa katıldı
Hes Kablo 'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes kampına katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya'da günde çift antrenman ile devam ediyor. Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek Lopes, dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. Antalya kampına katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Miguel, Spor

Kaynak: İHA

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