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Miguel Lopes: "Türkiye'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor"

İstikbal Mobilya Kayserispor'un defans oyuncusu Miguel Lopes, VAR sistemi ile ilgili açıklama yaptı.

30.09.2019 09:42Miguel Lopes:
İstikbal Mobilya Kayserispor'un defans oyuncusu Miguel Lopes, VAR sistemi ile ilgili açıklama yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, deplasmanda Konyaspor ile oynadıkları ve son dakikada penaltı golü ile mağlup oldukları müsabaka sonrasında son derece üzgün olduğunu söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un defans oyuncusu Miguel Lopes, "İlk 15 dakika iyi oynadık. Sonra oyun disiplini bozuldu. İstediklerimizi yapamadık. İkinci yarı daha iyi olduk. Toparlandık ve takım olarak oynadık. Rakibe şans vermedik. İkinci yarı şans bulmamıza rağmen golü atamadık. Son saniyelerde kartlar oldu. Anlamıyorum. VAR mı yanlış bakıyor, biz mi yanlış görüyoruz? Bana göre penaltı değil. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Miguel, Spor

Kaynak: İHA

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