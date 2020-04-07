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Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık

Saint Etienne forması giyen Perulu oyuncu Miguel Trauco, "Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık." açıklamasında bulundu.

07.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:49

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Trauco'nun açıklamaları şu şekilde:

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

"Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum."

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya 'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık. Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve Roberto Carlos gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum"

Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Etiketler: Saint Etienne, Beşiktaş, İspanya, Miguel, Spor

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Perulu oyuncu Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
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