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Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor

Mihalgazi Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı tedbirlerini artırarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine aralıksız devam ediyor.

24.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14
Mihalgazi Belediyesin virüse karşı mücadeleye devam ediyor
Mihalgazi Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı tedbirlerini artırarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçede halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, umuma açık lavabolar, duraklar, bina girişleri, caddeler ve kurumlar olmak üzere tüm ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıyor.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, "Koronavirüs salgınına karşı ilçemizde halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekte ve tehlike geçene kadar devam edecek." dedi.
İlçe halkını koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olmaya çağıran Güneş, vatandaşlara "gerekmedikçe dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Mihalgazi, Güncel

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