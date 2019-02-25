Mihalgazi'de Çiftçilere Zeytin Fidanı

Kaynak: AA

Mihalgazi Belediyesi, çiftçilere 10 bin zeytin fidanı dağıttı.Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mihalgazi'nin iklim olarak zeytin yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, zeytinciliği geliştirmek ve tarımsal üretime destek olmak amacıyla çiftçilere zeytin fidanı verdiklerini kaydetti.İlk önce 10 bin adet zeytin fidanın çiftçilere dağıtıldığını ifade eden Akgün, "Böylece ilçede gelecekte zeytin üretimi artacak. Ekonomik açıdan büyük destek sağlanacak. Her zaman tarımın ve çiftçinin yanındayız. Desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.