Mihalgazi'de Vefa Sosyal Destek Grubu 1300 ekmek dağıttı
Mihalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlara 1300 ekmek dağıttı.
19.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:06
Vatandaşların ihtiyaçları için 9 mahalle muhtarı ile 8 ekipten oluşan 43 Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü, Mihalgazi'de üretilen ekmekleri vatandaşların evlerine ulaştırdı.
Kısıtlamanın ilk günü, sokağa çıkamayan vatandaşlara 1300 ekmek götüren ekipler, bugün de çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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