Mihalgazi'de Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı
Mihalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.
12.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:58
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ve ilaç taleplerini yerine getiriyor.
Yasağın ilk günü ilçede yaklaşık 2 bin 500 ekmeği vatandaşlara ulaştıran ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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