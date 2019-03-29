Mihalgazi Esnafına Türk Bayrağı Dağıtıldı

Mihalgazi
Belediye Başkanı Zeynep Akgün
, esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Akgün, ilçede kurulan pazara gelen esnaf ile ilçedeki iş yerlerine Türk bayrağı verdi. İlçe ve pazarcı esnafına Türk bayrağı dağıtımında Akgün'e, Mihalgazi Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti
İlçe Başkanı Ali Akkar eşlik etti.
Belediye Başkanı Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın iş yerlerini Türk bayrağıyla donatması ve ay yıldızlı bayrağın ilçenin her yerinde dalgalanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Zeynep Akgün, Mihalgazi, Güncel
Kaynak: AA