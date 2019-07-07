07.07.2019 17:17
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Mihalıççık Kiraz Festivali 41. kez gerçekleştirildi

Mihalıççık Kiraz Festivali 41. kez gerçekleştirildi

Mihalıççık ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen Kiraz Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mihalıççık ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen Kiraz Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Kalburcu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivale AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, burada yaptığı konuşmada, 41 yıl gibi uzun süredir kutlanan Kiraz Festivali'nin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Festivalde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
Mihalıççık, Eskişehir, AK Parti, Kiraz, Güncel

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