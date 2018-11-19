Mihalıççık Lisesi Mezunları Birlik ve Beraberlik Gecesinde Buluştu

Mihalıççık
Lisesi mezunları, Eskişehir
'de bir araya gelerek Birlik ve Beraberlik Gecesinde buluştu.
Bir davet salonunda düzenlenen geceye, Mihalıççık Lisesinde okuyan 71 kişi katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Muharrem Çetinkaya
, "Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Malıçlılar olarak bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, 100 bine yakın Malıçlının yaşadığı Eskişehir'de hemşehrilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, iyi günde ve kötü günde bir araya gelerek ortak bir irade doğrultusunda sevgi, saygı ve vefa duygusunu yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Mihalıççık Lisesi mezunlarından Hatice
Doğramacı ise, "Uzaktan ve yakından katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel insanlarla bir arada olmak ve Mihalıççık Lisesi mezunları olarak mutlu bir aile tablosu içinde bir arada olmak çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından günün anlamı ve önemi ile ilgili hazırlanan pastayı, 1973 Mihalıççık Lisesi mezunları ve o yıllarda görev yapan öğretmenleri Gülümser ve Şükrü Bağcı eşliğinde kesildi. Ardından öğrencilerin anlattığı o yıllara ait anılar, gecede duygulu anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Malıç kaval havası ile eğlenen mezunlar, nostaljik bir hava içinde eğlenceli dakikalar yaşandı. - ESKİŞEHİR
Muharrem Çetinkaya,Eskişehir,Mihalıççık
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:28