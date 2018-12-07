Mihalıççıkspor'dan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Mihalıççıkspor'un Kulüp Başkanı Hilmi Duman ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Mihalıççıkspor'un Kulüp Başkanı Hilmi Duman ve kulüp yöneticileri de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Duman, ziyarette Başkan Ataç'a kulübün durumu hakkında bilgiler verirken, amatör spor kulüplerinin genel durumu üzerine de görüş alışverişi yapıldı. Kulüp yetkilileri ayrıca Başkan Ataç'a spora verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkürlerini iletti. Ziyaret, Mihallıççıkspor atkısı ile çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç,Tepebaşı
07 Aralık 2018 Cuma 14:57