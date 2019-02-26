Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi
, şehit ve gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi'nde çalışmalara hız verdi. Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesinin de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak projede yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. Projede yer alan 12 metre yüksekliğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. Kaide çalışmaları devam eden anıt, alandaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa'ya getirilecek.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu
, Refik Özen
, Osman Mesten
, Ahmet Kılıç
, Mustafa Esgin
, Zafer Işık
ve Atilla Ödünç
, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak
ile AK Parti
İl Başkanı Ayhan Salman
proje alanını gezdi.
Aktaş, daha önce ziyaret ettiği şehit ve gazi ailelerine buraya ayrıcalıklı bir şehitlik kazandıracaklarının müjdesini verdiklerini hatırlatarak, Valiliğin de destekleriyle orijinal bir şehitliği bölgeye kazandıracaklarını ifade etti.
Projenin yaklaşık 15 bin metrekare alanı kapsadığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Bursa'mızın yüz akı olmuş, kanının rengini bayrağımıza vermiş şehitlerimizi anmak, onların isimlerini yaşatmak adına orijinal bir anıt olacak. Yine bin 300 metrekarelik kapalı alanda şehit ve gazi aileleriyle alaka sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek bir yapı olacak. Okullarımızı, halkımızı misafir edip, onlara bu vatan, bayrak, devlet, millet için canını seve seve feda etmiş şehitlerimizi anlatmak adına bir ortam oluşturacağız. İnşallah anıtımızı 18 Mart'ta dikmek istiyoruz."
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi'ndeki 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığının "Şehitler Diyarı" talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının bin 300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve bin 350 metrekare tören alanı yer alacak.
Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3'lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa görkemli bir meydana kavuşacak.
Alinur Aktaş, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Kaynak: AA