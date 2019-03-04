Mikail Sülük'ten İstihdam Sözü

" Pütürge'yi El Birliği İle İstikbale Hazırlayacağız"

Burada Pütürgeli vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinleyen Başkan adayı Mikail Sülük, ekonomik ve sosyal sorunlar başta olmak üzere iş ve istihdam da gerekli hassasiyeti gösterip bu sorunları el birliği ile aşacaklarını ifade etti

AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, mahalle ve ev ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Pütürge'mize, Pütürgeli hemşerilerimize hizmet yolunda asla geri durmayacağız. Her daim ilk gün ki heyecanla, şevkle menzilimize devam edeceğiz. Pütürge'mizin ekonomik, sosyal, kültürel ve bunun gibi farklı alanlarda yapacağımız birçok işimiz olduğunu biliyorum. Pütürge'mizi hep birlikte hak edilen noktaya ulaştırmak için gayret ve mücadele içerisinde hareket edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Başta ekonomik ve sosyal sorunlar olmak üzere iş ve istihdam da gerekli hassasiyeti gösterip bu sorunları el birliği ile aşacağız. Yine ulaşım, yol ve su gibi belediyelerin asli görevi olan sorumlulukları ve çalışmaları yerine getireceğiz. Daha huzurlu, yaşanılabilir, refah düzeyi yüksek hizmetleri halkımıza, Pütürge'mize sunacağız" ifadesini kullandı.

"Hizmette En Başarılı İlçe Pütürge Olacak"

Memleketi el birliği ile istikbaldeki nesle hazır hale getirmek için yola çıktıklarını belirten Başkan adayı Mikail Sülük, "Pütürge'mizi ekonomik, istihdam ve hizmet sektörü alanında Büyükşehir'de en başarılı ilçe haline getireceğiz. Projelerimiz hazır, heyecanımız var, umudumuz var, Pütürge'ye sevdamız var, birlikte aşamayacağımız hiçbir şey yok. Önümüz açık, yolumuz aydın, inancımız sağlam. Pütürge'yi bir vücudun tüm azalar gibi hep birlikte el ele vererek, sırt sırta vererek istikbale hazırlayacağız. Pütürge'yi birlikte, sizlerin de desteği ile şahlandıracağız. Pütürge'yi doğunun, batının, güneyin ve kuzeyin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Ben buna inanıyorum, sizin de şüpheniz olmasın ki gayret eden, yola çıkan menziline ulaşır. Pütürge'mizi her alanda Türkiye'nin ilk sıralarına taşımak için çalışacağız ve başaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler