Mikail Sülük, Vatandaşlara Projelerini Anlattı

"Pütürge Yeniden İnşa Edilecek, Halk Her Şeyi Bilecek"

Projelerinden bahseden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Kentsel Dönüşüm projesi ile, eski binaların yerine modern, geniş ve kullanışlı yeni apartmanlar inşa edilmesi ve park, oturma alanı, okul gibi sosyal donatılar kurulacak. Bilgi Masası projemizle Pütürge halkının istek, şikâyet ve önerilerini kolaylıkla belediyeye ulaştırabilmesi, Belediye ile halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi sağlanacak." ifadesini kullandı

31 Mart 2019 Yerel ve Mahalli idareler seçimleri kapsamında Pütürge'deki çevre mahallelerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Mikail Sülük, gezdiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Pütürge'ye yapılacak proje ve yatırımlardan bahsetti. Ziyaretlerde AK Parti ilçe teşkilatı da Mikail Sülük'e eşlik etti. Mikail Sülük, Pütürge'ye kazandırılacak Kentsel Dönüşüm Projesi ile Bilgi Masası Projesini Pütürgelilere anlattı.

"ESKİLER YIKILACAK, YENİLERİ YAPILACAK"

Pütürge'yi yeni baştan inşa edeceklerini belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, "Depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binalarımızın yeniden yapılarak doğal afetler sonucu oluşabilecek zararların en aza indirilmesi ve yaşanılabilir şartlarda Pütürgemizi marka ilçe haline getirmek tek amacımız olacak. İlçe merkezinde belirlenecek mahallelerde bakımsız durumda bulunan, görüntü kirliliği oluşturan ve güvenlik sorunu oluşturan eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar ve sosyal alanlar yapılmasını planlıyoruz. Bu bağlamda eski binaların yerine modern, geniş ve kullanışlı yeni apartmanlar inşa edilmesi ve park, oturma alanı, okul gibi sosyal donatılar kurulması sağlanacak" sözlerine yer verdi.

"PÜTÜRGE'YE SOSYAL DONATILAR İNŞA EDİLECEK"

Halkın sosyalleşme alanlarının genişleyeceğine değinen Mikail Sülük şunları dile getirdi, "Planlanan çerçevede Kentsel dönüşüm projesi ile eski binaların yenilenmesi, eski binaların oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, Pütürge'nin kentsel dönüşümü sayesinde modern bir kent görünümüne kavuşmasına olacak sağlanacak. Kentsel dönüşüm projesi ile bakımsız durumda bulunan, görüntü kirliliği yaratan ve güvenlik sorunu oluşturan eski binaların yıkılması ile bu sorunlar çözümlenmiş olacak. Eski binaların yerine modern, geniş ve kullanışlı yeni apartmanlar inşa edilmesi ve park, oturma alanı, okul gibi sosyal donatılar kurulacak. Böylece bölge halkının sosyalleşme alanları da gerçekleştirilmiş olacak."

"HALK HER ŞEYDEN HABERDAR OLACAK, GİZLİLİK KALMIYOR"

Bilgi Masası kurulması ile halkın belediyenin yaptığı her şeyden haberdar olacağını kaydeden Mikail Sülük, "İlçe halkının istek, şikayet ve önerilerini kolaylıkla belediyeye ulaştırabilmesi amacıyla Bilgi Masası kurulumu gerçekleştirilecek ve ilk etapta 4 kişiye istihdam sağlanacak. Bilgi Masası aracılığıyla Pütürge halkının talepleri telefon ve internetten alınabilecek ya da Belediyeye bizzat yapılan başvurular değerlendirilecek. Söz konusu bu projemiz ile Pütürge halkının istek, şikâyet ve önerilerini kolaylıkla belediyeye ulaştırabilmesi, belediyesi ile halk arasındaki iletişimi güçlendirilmesi, ilçe halkının zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını, belediye Bilgi Masası Kurulumu ile bölgedeki sorunların çözümleri hızlandırılması, belediye Bilgi Masası Kurulumu için istihdam sağlanması, ihtiyaçların ve önerilerin doğru kanallara sevk edilmesi, belediyedeki birimin üzerine düşen sorumlulukları tamamlayarak vatandaşa istediği şekilde geri döndüğü bir yapıya kavuşmuş olması, hiçbir talebin cevapsız kalmadığı ve anında cevaplandığı bir sistem sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler