Mike Trout, 12 Yıllık Sözleşme Karşılığı 432 Milyon Dolar Kazanacak

Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (Major League Baseball) takımlarından Los Angeles Angels, yıldız oyuncu Mike Trout ile 12 yıllık sözleşme imzaladı. Trout, 12 yıllık sözleşme karşılığında 432 milyon dolar (2,35 milyar TL)kazanacak. Trout'un yıllık kazancı 36 milyon dolara (196 milyon TL) gelecek.

Dünya spor tarihinde en uzun yıllık kontratın sahibi belli oldu. Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (Major League Baseball) takımlarından Los Angeles Angels, yıldız oyuncu Mike Trout ile 12 yıllık sözleşme imzaladı. Trout, 12 yıllık sözleşme karşılığında 432 milyon dolar (2,35 milyar TL)kazanacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Kulüp resmi bir açıklama yapmasa daAmerika Ulusal Beyzbol Ligi'nin resmi hesabı olan MLB.com'da sözleşmenin detayları açıklandı. Buna göre Los Angeles Angels, Trout'un 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Bu sözleşme karşılığında Mike Trout 426 milyon dolar (2,35 milyar TL)kazanacak. Trout'un bu kazancı dünya spor tarihinin en uzun süreli kontratları arasında yer alırken yıldız oyuncu da en fazla kazanan sporcular arasına girmiş oldu.