Gerçek ismi Michael Gerard Tyson olan ünlü ve başarılı boksör Mike Tyson
müslüman olduktan sonra ismini Malik Abdul Aziz olarak değiştirmiştir. 30 Haziran 1966'da New York
'ta dünyaya gelen Mike Brooklyn
'in arka sokaklarında suç oranının yüksek olduğu bölgelerde uzun seneler yaşamıştır. Boksa başlamadan önce sürekli başı belaya giren Mike'ın aslında kötü namı boks kariyeri boyuncada devam etmiştir. Ama bugün Mike Tyson'ın skandallarla dolu hayatını değil boks kariyeri boyunca yaptığı en iyi 5 nakavttan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim.
New York,Mike Tyson
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:42