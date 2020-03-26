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Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum

Ünlü boksör Mike Tyson özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Tyson, "Herkesle yatıyordum, annemin arkadaşlarının kızlarıyla, onların kız kardeşleriyle hepsiyle birlikte oluyordum. Kızlar için çok araba harcadım." dedi.

26.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:50

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ağır siklet boksörlerinden olan Mike Tyson, Youtube üzerinden verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gençlik dönemindeki hatalarını anlatan ve şu anda geçmişiyle zaman zaman hesaplaştığını aktaran Mike Tyson'ın röportajından satırbaşları şöyle:

"ÖLMEKTEN ARTIK KORKMUYORUM"

"Gençlik dönemimde kazandığım parayla tıpkı bir hayvan gibi davranıyordum. İnsanlara paralarımı dağıtıyordum. Onlarla zaman geçiriyordum. Herkesle yatıyordum, annemin arkadaşlarının kızlarıyla, onların kız kardeşleriyle hepsiyle birlikte oluyordum. Kızlar için çok araba harcadım. Ölmekten artık korkmuyorum. Var oluşumu önemsemiyorum, düşünmek istemiyorum. Çünkü düşündükçe ölümü daha çok istiyorum.

"ARTIK ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Gençliğimdeki Tyson bence hastaydı, iyi durumda değildi. İşin kötüsü o dönem hastalıklı olduğumu fark edemiyordum. Kendimizi çok ciddiye aldık. Ciddiye bu kadar almamalıyız kendimizi. Yaşamalıyız, yaşamın içinde kalmalıyız ve eğlenmeliyiz. Aslında biz özel falan değiliz. Herkes kendini özel zannediyor. Artık alçakgönüllü olmak için uğraşıyorum"

Mike Tyson’dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Etiketler: Mike Tyson, Youtube, Spor

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Ünlü boksör Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum

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Haberler ›› Spor ››Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum - Spor
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