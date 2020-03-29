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Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, evinin bahçesinde beslediği kaplanının komşusuna saldırdığı şeklindeki iddiayı yalanladı. Mike Tyson, yaşanan olayın gerçek yüzünü anlattı ve 250 bin dolar ödemek zorunda kaldığını söyledi.

29.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:50

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında yer alan 'Demir Yumruk' lakaplı Mike Tyson, evinin bahçesinde beslediği kaplanının karıştığı bir olay hakkında bilinen bir yanlışı düzeltti. ABD'li rap şarkıcısı Fat Joe ile gerçekleştirdiği video bağlantısında konuşan Mike Tyson, kaplanının bir komşusuna saldırdığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"250 BİN DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALDIM"

Olayı anlatan Mike Tyson "Komşuma değil, evimin bahçesine izinsiz giren bir kadına saldırdı. Kadın çitlerden atlayarak kaplanın bulunduğu alana girmiş ve onunla oynamaya başlamış. Kaplanım, kadını tanımadığı için kötü bir kaza yaşanmış. Önce beni dava etmek istediler ama evimin bahçesine izinsiz girdikleri için bundan vazgeçtiler. Ancak kaplanın kadının eline yaptığını görünce 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım" dedi.

Mike Tyson, geçtiğimiz yıl GQ Sports dergisine verdiği röportajda "Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında evcil bir kaplanım var. Onunla oyun oynuyorum, odama alıyorum, birlikte yatıyorum. 16 yıldır benim yanımda… Bazen kendisini rahatsız hissettiğinde saldırgan olabiliyor. Bir defasında birinin kolunu parçalamıştı" şeklinde konuşmuştu.

(Sözcü)

Mike Tyson’dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mike Tyson, Spor

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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım

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Haberler ›› Spor ››Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım - Spor
Yorumlar (1)
TARIK:sende kaplansın zaten Masallah
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