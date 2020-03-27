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Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı.

27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32
Arsenal 'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı. Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı

Kaynak: Dugout



Etiketler: Mikel Arteta, Arsenal, Spor

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