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Mikkel Beck: Simon Kjaer Atalanta'dan ayrılacak

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck'den önemli transfer açıklaması geldi. Beck, Kjaer'in Ocak ayında Atalanta'dan ayrılacağını doğruladı ve "Atalanta'daki durum artık sürdürülebilir değil" dedi.

03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:56

Bonservisi İspanya'nın Sevilla takımında olan ve kiralık olarak İtalya'nın takımında forma giyen Simon Kjaer için menajerinden transfer açıklaması geldi.

İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan ve ayrılması beklenen Danimarkalı futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtildi.

"BİRÇOK YERDEN TEKLİF VAR"

Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Danimarkalı yıldızın Atalanta'dan ayrılacağını doğrularken, "Atalanta'daki durum artık sürdürülebilir değil. Ne yazık ki teknik direktörle umduğumuz duygu bağını kuramadık. Yolların ayrılması, şu an en iyi seçenek. Simon için çok iyi bir takım arıyorum ve yakında bir şeyler duyurmayı umuyorum. Kariyeri olan bir futbolcu ve ona birçok yerden teklif var" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Sevilla'dan Atalanta'ya transfer olan Simon Kjaer, Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi. 'de daha önce 88 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu 5 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağlamıştı.

Simon Kjaer'le Fenerbahçe'nin yanı sıra 'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

Mikkel Beck: Simon Kjaer Atalanta'dan ayrılacak

Trabzonspor, Fenerbahçe, Atalanta, Spor


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