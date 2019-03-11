Mikro Kredi ile Üretim Yapan Kadınlar Ürünlerini Sergiledi

Kaynak: İHA

Manisa'da mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atılan 25 kadın, ürettiği gıda ve giyim ürünlerini sergiledi.Manisa'da 2009 yılında kadınlara kredi imkanı sağlayıp üretim yapmalarını teşvik eden mikro kredi uygulamasından 3 bin 560 kadın yararlandı. 3 milyon 605 bin 647 liralık mikro kredi desteği sağlanırken, bazı kadınlar evlerini iş yerine çevirdi, bazıları ise kendi işletmelerini kurup üretime katıldı. Mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atılan 25 kadın, ürettiği gıda ve giyecek ürünlerini sergiledi. Şehzadeler Bülent Koşmaz Parkında, açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gören sergide, satılan ürünler kadınlara ek gelir oldu.2009 yılından bu yana 3 bin 560 kadına, 3 milyon 605 bin 647 liralık kredi dağıttıklarını kaydeden Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, "İlk etapta bin lira kredi veriyoruz. Daha sonra aşama aşama 5 bin liraya çıkıyor. 46 haftada borçlarını bitiriyorlar. 1 yılın sonunda evde yapılan üretimi ilerletip iş yeri açmayı düşünen kadınlara da girişimci kredisi vermeye başlıyoruz. Kadınların mikro kredi kullanmaları için aynı mahalleden 5 kadının bir araya gelmesi gerekir. Kredi kullanan kadınlar çoğunlukla gıda, butik, kuaför, terzilik, hediyelik eşya ve takı üretimi yapmaktadır. Kadınların mikro krediden yararlanarak, kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz" dedi. - MANİSA