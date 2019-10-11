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Mikro kredili kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından Türkiye genelinde uygulanan mikro kredi uygulaması ile iş hayatına atılan 20 kadın, ürettikleriürünleri Muğla'nın Menteşe İlçesinde satışa sundu.

11.10.2019 12:47Mikro kredili kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından Türkiye genelinde uygulanan mikro kredi uygulaması ile iş hayatına atılan 20 kadın, ürettikleri

ürünleri Muğla'nın Menteşe İlçesinde satışa sundu. Kadınların, üretikleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemeleri için Muğla Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde kermes açıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Şube Yöneticisi Şeyma Özdemir yaptığı açıklamada, "2009 yılında Muğla'da faaliyetlerimize başladık. Bir iş fikriyle bize gelen her kadına mikro kredi desteği sağlıyoruz. İlk yılında 1000 lira ile bu destek başlıyor. Her yıl yaptığı iş ile doğru orantılı kredi limitleri artıyor. Kadınlarımız aldıkları kredileri 48 hafta boyunca haftada 25 lira olarak geri ödüyorlar. 10 yılda yaklaşık 5 Bin kadına destek olduk. Şuan Muğla genelinde 805 aktif kadına kredi desteği sağlıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz mikro kredi kadınlarımız oluşturdukları kermesle el işi ürünlerini satışa sundular. Toplam 3 gün açık kalacak olan kermese tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Ekonomi

Kaynak: İHA

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