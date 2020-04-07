Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

07.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:56

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

CEMİL TAŞÇIOĞLU, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İLK HEKİM OLMUŞTU

1 Nisan'da yaşamını yitiren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybeden ilk hekim olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Koca'nın açıklama yaptığı gün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü 67 yaşındaki Cemil Taşçıoğlu, açıklamadan 1 gün sonra ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz yaşamını yitirmişti. Son olarak da İstanbul'da bir özel hastaneden çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil'in koronavirüsten öldüğü duyurulmuştu.

İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: İstanbul Tabip Odası, Mehmet Ulusoy, Koronavirüs, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

19:35: FLAŞ - Haber 19:34: Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı - Haber 19:34: Vali Yerlikaya duyurdu: Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Haber 19:34: FLAŞ - Haber 19:33: Düzce BİLSEM sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske geliştirdi - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber