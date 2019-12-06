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Mikrofon Liseli Müzisyenlerde

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nın (Genç Star) ön elemeleri için gençler sahneye çıktı.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Mikrofon Liseli Müzisyenlerde

Osmangazi Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirdiği Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ön elemeleri Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl 12'incisi düzenlenen yarışmanın elemelerine katılan Genç adayları, finale kalabilmek için sahne aldı. Jüri üyeleri birbirinden yetenekli gençlerin performansları karşısında seçim yapmakta oldukça zorlandı. Profesyonellere taş çıkartan müzisyenler, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müziği dallarında eserlerini seslendirdi.

"Sesini Duyurmak İsteyenlere Kapı Açacak"

Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nın seçici kurulunda yer alan jüri üyeleri Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eski Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş, Doç. Dr. Ersen Varlı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Mert Kocaili, Genç Star'ın sesini duyurmak isteyen yeteneklere kapı açacağını söyledi. Bu yıl 65 okulun yarışmaya katıldığını belirten jüri üyeleri, "Yarışmaya ilginin her geçen yıl artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu yarışma aynı zamanda eğitim platformu. Buraya katılan gençler konservatuvar sınavlarını kazanıyorlar. 2 gün süren elemelerde sahne hakimiyeti, entonasyon, orkestra, enstrüman uyumu ve yorum gibi kriterler dikkate alındı. 70 ve üzeri puan almayı başaranlar final vizesini aldılar" şeklinde açıklamada bulundu.

En İyi Bayan Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Orkestra ve En İyi Solo Çalgı kategorilerinde finale kalmak için mücadele eden adaylardan finale kalanlar, 21 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Salonu'nda Bursa'nın yeni Genç Star'ı olabilmek için sahneye çıkacak.

Yarışmanın bu yıl ki jüri üyeleri arasında ses sanatçıları Dilek Türkan ile Cenk Yüksel de yer alacak.


Osmangazi Belediyesi, Bursa, Star, Güncel

Kaynak: Bültenler

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