Mikrofonların altın sesi Nedret Selçuker Kartal'da anıldı

Usta spiker, gazeteci, diksiyon hocası, şiir sunucusu, radyo ve televizyon dalında ilk Devlet Sanatçısı Nedret Selçuker, ölümünün 12. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile anıldı.2008 yılında Kartal'da vefat eden Nedret Selçuker'i anma etkinliği, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Nedret Selçuker'in eşi Selma Selçuker'in yanı sıra; sevenleri ve dostları katıldı.Duru Türkçesi ve usta sunumuyla bilinen Selçuker'in anıldığı törende konuşan eşi Selma Selçuker, merhum sanatçının esprili ve ince kişiliğinden bahsederek, Kartal Belediyesi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Etkinlikte sanatçılar Ulvi Kırımlı ve Özlem Kırımlı sahne alırken konuklar; Gazeteci Yazar Can Ataklı, emekli bürokrat Sakin Öner, Hava Harp Okulu Emekli Öğretim Görevlisi Münir Çizmeci, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Nedret Selçuker'in yeğeni emekli öğretmen Hülya Öner, Nedret Selçuker ile geçmişte yaşadıkları anıları paylaştı.Türk diline önemli katkılarda bulanan, ülkemizde radyonun en önemli kitle iletişim aracı olduğu yıllarda şiir ve klasik edebiyatın sevilmesinde büyük rol oynayan 'Ekranların ve Mikrofonların Altın Sesi' Nedret Selçuker için düzenlenen anma töreninde, barkovizyon görüntüleri eşliğinde sanatçının kendi sesinden şiir sunumu yapıldı. Etkinlikte Nedret Selçuker'in sanatçı dostları ise birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.Nedret Selçuker'in eşi Selma Selçuker ise yaptığı konuşmaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek başladı. Kartal Belediyesi'nin her yıl düzenlediği anma etkinliği ve verdiği destek ile vefa gösterdiğini kaydeden Selçuker, anma törenlerinin Kartal'da 2010 yılından itibaren yapılmaya başlandığını belirterek Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Merhum eşi ile yaşanmış pek çok anıdan örnekler veren Selma Selçuker, Nedret Selçuker'in güzel konuşma ve Türk dili ile ilgili titizliğine değindi ve anma törenine gelenlere teşekkür etti.Selma Selçuker'in ardından söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışanlara minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe umutla bakma hakkı yoktur" sözünü hatırlattı ve 10 yıldır Nedret Selçuker'i anma etkinlikleri düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.Emekli bürokrat Sakin Öner, Hava Harp Okulu Emekli Öğretim Üyesi Münir Çizmeci, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve emekli öğretmen Hülya Öner, Nedret Selçuker'in farklı yönleriyle ilgili anılarını paylaştı. Yoğun programı nedeniyle etkinliğe sonradan yetişen Gazeteci Yazar Can Ataklı ise Nedret Selçuker ile tanışmalarını sonrasında süregelen ilişkilerini anlattı. Selçuker'in, eski bir spiker olan eşinin de hocası olduğunu vurgulayan Ataklı, Kartal Belediyesi 'ne de bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.Radyo televizyon alanında ilk devlet sanatçısıRadyo ve TV programlarının yanı sıra Türkçeyi doğru kullanma konusundaki hassasiyetiyle de tanınan Nedret Selçuker, gazetecilikle başladığı meslek yaşamına spikerlikle devam etti. Mikrofonların Altın Sesi Nedret Selçuker, TRT'de devam eden spikerlik hayatı boyunca mesleğe birçok yeni isim de kazandırdı. 2008 yılında İstanbul Kartal'daki evinde solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Selçuker, Radyo - Televizyon alanında Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk isimdi. Eşsiz Türkçesi ve sesiyle gönüllere taht kuran Selçuker, seslendirme konusunda başarılı çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettirdi. Yunus Emre şiirleri de seslendiren Nedret Selçuker, 'Ekranların ve Mikrofonların Altın Sesi' unvanıyla anılıyordu. Selçuker, Türk sanatına yaptığı değerli hizmet ve sanatçı kişiliği dolayısıyla dönemin Kültür Bakanı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayıyla, radyo ve televizyon alanında 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı' unvanını alan ilk isim olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA