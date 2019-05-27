N TV yayınında Türk televizyon tarihine geçecek bir canlı yayın kazası yaşandı. Mikrofonu açık kalan kanalın tecrübeli spikerlerinden Oğuz Haksever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyasetinde sarf ettiği sözleri eleştirdi. 'NERESİ YASLI BE CANINA OKUMUŞSUN'N TV yayınında Erdoğan'ın adayla ilgili 'Yassıada demiyorum yaslıada diyorum' sözleri esnasında Oğuz Haksever'in 'Neresi yaslı be canına okumuşsun' dediği duyuldu. Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi' alt='Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi'/>