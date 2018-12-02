Mikrofonu Açık Kalan Trump, Dünyaya Rezil Oldu: Beni Buradan Çıkarın

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun yine gündemine oturdu. Yaptığı her hareket, söylediği her söz ve attığı her tweet gündem yaratan Donald Trump, bu sefer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşen G-20 Zirvesi sırasında herkesi şaşkına çevirdi.

DİĞER LİDERLERİ BEKLEMEDEN GİTTİ

Daha önce benzer etkinlik ve zirvelerde diplomatik skandallara sebep olan Trump, bu sefer aile fotoğrafı çekilmek üzere dünya liderlerini bekleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi şaşırttı. Platformda bekleyen Macri'yle tokalaşan ve kameralara poz veren Trump, diğer liderleri beklemeden sahneden hızlı adımlarla ayrıldı. Bunu son anda fark eden Macri, Trump'a seslense de başarılı olamadı. Daha sonra platformdan geçen Arjantinli bir yetkili hızla Trump'ın yanına gitti.

"BENİ BURADAN ÇIKARIN"

Bu sırada Macri de platformda tek başına kalmış oldu. Kameraların karşısında ne yapacağını bilemeyen Macri, platformun basamaklarını inceledi ve ilginç görüntülere sebep oldu. Dünya basını, Trump'ın mikrofonunun açık kaldığını ve bu sırada, "Beni buradan çıkarın. Gitmek istiyorum" dediğini yazdı. Fakat Trump daha sonra platforma dönerek diğer liderlerle poz verdi.

ÇEVİRİ KULAKLIĞINI ÇIKARIP ATTI

G-20 Zirvesi'nde ikinci kez diplomatik gaf yapan Trump, dün de Macri'yle kameralar önünde sohbet ederken simültane çeviri kulaklığını çıkarıp atmış, "Sanırım sizi kendi dilinizde, bunda duyduğumdan daha iyi anlayacağım" demişti.