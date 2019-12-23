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Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, derbinin ardından basın toplantısındaki sözleri gündem oldu. Emre Belözoğlu'yla kavga ettiği ve istifa edeceği iddialarına yanıt vermek için basın toplantısına katılan Yanal, mikrofonun olduğunu unutunca argo ifadeleri kameralara yansıdı.

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:52

Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar çok konuşulmuş ve Emre Belözoğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle istifa edeceği iddia edilmişti.

Maç sonunda basın toplantısına gelen Ersun Yanal, yerine oturmadan önce sarf ettiği sözlerle dikkatleri üzerine çekti.

"K.....NIZDAN UYDURMAYIN"

Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıkan Yanal, tecrübeli futbolcuyu göstererek, "Kavga ettiğim adam burada. Herkes k...dan uyduruyor. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu sözleri, sosyal medyada da gündemin en ön sıralarındaki yerini aldı.

Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor

Emre Belözoğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, kavga, Spor


HABER YORUMLARI (2)
FENERBAHÇELİ: KAFASINDAN DEMİŞTİR. :D
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AKLISELİMFBLİ: ERSUN BEY BUNLAR HİÇ YAKIŞIK ALMAYAN HAREKETLER. ÇIKARSIN KAVGA FALAN YOK DERSİN OLUR BİTER. KREDİN TÜKENMEKTE ARTIK. .
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