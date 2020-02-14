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Mikrokredi alan kadınlar aile bütçesine üreterek katkıda bulunuyorlar

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Aksaray Mikrofinans Şubesi ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile ev hanımları gelir getirici faaliyetlerde bulunuyor.

14.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:46Mikrokredi alan kadınlar aile bütçesine üreterek katkıda bulunuyorlar
İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Şubesi ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile ev hanımları gelir getirici faaliyetlerde bulunuyor.
Aksaray'da 2010 yılında İl Özel İdaresi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından imzalanan protokol ile kurulan "Türkiye Grameen Mikrokredi Programı"ndan sadece kadınlar yararlanırken, programda ürettikleri ürünleri satan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.
Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Aksaray Mikrofinans Şubesi'ni ziyaret ederek 2020 yılı mikrokredi desteğini almaya hak kazanan kadınlara çeklerini verdi.
Vali Ali Mantı, burada yaptığı açıklamada, tamamen güven esasa dayalı olarak uygulanan sistemin Aksaray'da olumlu şekilde sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti belirterek sistemden yararlanan kadınları tebrik etti.

Ali Mantı, Türkiye, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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