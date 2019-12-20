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BBC

Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Müsabakalara gidiş ve gelişlerde yapılan uçak yolculuğu sırasında sporcularının hasta olmasını önlemek isteyen İngiliz Spor Enstitüsü, uçaklarda mikrop kapma şansını en aza indirme için bir rehber yayımladı.

20.12.2019 06:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:55 Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Müsabakalara gidiş ve gelişlerde yapılan uçak yolculuğu sırasında sporcularının hasta olmasını önlemek isteyen İngiliz Enstitüsü, uçaklarda mikrop kapma şansını en aza indirme için bir rehber yayımladı.

Rehberde sporculara, uçakta tuvaletlerin yakınlarındaki koltuklardan kaçınmaları ve olası hastalık taşıyıcılarıyla temas şansını en aza indirmek için pencere kenarı koltukların tercih edilmesi tavsiyesi veriliyor.

gazetesinin haberleştirdiği rehber sporcuların dışında, tatilcileri ve iş nedeniyle sık uçanları da ilgilendiriyor. Çünkü görece küçük bir yerde çok insanın toplanması, nemin azlığı ve havalandırma olması, uçakları mikropların yayılabilmesi için ideal ortamlar haline getiriyor.

Hatta yine haberde yer verilen ve Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, uçaklarda soğuk algınlığı kapma riski normale kıyasla, 23 kat artıyor.

Rehberde aynı zamanda yolculara, havalandırmayı ayarlamaları, kol koyma yerlerini ve öndeki tepsiyi dezenfekte sıvısıyla silmeleri tavsiye ediliyor.

Pencere kenarındaki koltuklar, koridorda yürüyen mikrop taşıyıcılarıyla teması azaltacağından öğütleniyor. Tuvaletlerin yakınlarındaki koltuklar, tuvalete gitmek isteyen yolcular buralarda sıraya girebileceğinden pek tavsiye edilmiyor.

Yüzde 40 daha az hastalık

İngiliz Spor Enstitüsü, geçen yıl yaptıkları ilk hastalık önleme programının başarılı olduğunu ve sporcularda geçen yıl Noel döneminde önceki yıllara kıyasla yüzde 40 daha az hastalık görüldüğünü belirtti.

Enstitü, uçakta doğru koltuğu seçmenin yanı sıra, bir temel el yıkama eğitim kampanyası da yaptı ve sporculara doğru el yıkamayı da öğretti. Haberde görüşlerine yer verilen enstitünün Sporcu Sağlığı Direktörü Dr. Craig Ranson "Sporcular kampta ya da oyunlardayken, biri soğuk algınlığı olursa, hepsi oluyor. Yayılmayı önlemek için temel şeyleri öğretiyoruz." dedi.


Times, Sağlık
BBC


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