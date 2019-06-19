19.06.2019 10:54
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Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile önlem

Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile önlem

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynırlarını doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Vatandaşları, mikrop ve haşerelere karşı korumayı amaçlayan Şehitkamil Belediyesinin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşın sağlığına büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan mikrop ve haşereleri yok etme amaçlı yoğun bir çalışma başlattı. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çalışan konteynır yıkama ve dezenfekte ekibi, ilçe genelindeki sokak ve caddeleri dolaşarak çöp konteynırlarını insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfektesini yapıyor. Böylelikle çöp konteynırlarını kullanan vatandaşlar, mikrop ve haşerelere karşı korunmuş oluyor. Her gün yüzlerce adet konteynırı temizleyip dezenfekte eden ekiplerin çalışması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti anlatan vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.

BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYANDIR

Yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, "Şehitkamil Belediyemizin çalışmaları takdire şayandır. Malum yaz ayları münasebetiyle mahallemizdeki çöp konteynerleri mikrop ve haşerelerin yuvası haline geliyor. Şehitkamil Belediyemizden görevli kişiler, belirli aralıklarla gelip mahallemizdeki çöp konteynırlarını yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu çalışmaları muhtarlık ve mahalle sakinleri olarak çok takdir ediyoruz, çok teşekkür ederiz. Çöp konteynerleri dezenfekte edilmezse etrafa kötü koku yayılıyor, sinekler çoğalıyor. Bu durum da insanları çok rahatsız eder. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı çalışmalar, bu tür olumsuzlukların önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
Şehitkamil, Güncel

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