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Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor

Antalya'da oyuncak dükkanı işleten Sedat Kızıl, koronavirüsle mücadele için sokağa lavabo koyup vatandaşları el yıkamaya teşvik ederken madeni paraları ise elektrikli fırında tutup mikrobunu kırıyor.

22.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:48
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor

Antalya''da esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanından hortum çekerek sokağa lavabo koydu. Lavabonun üzerine 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazarak sokaktan geçenleri el yıkamaya teşvik eden Kızıl, müşteriye verdiği madeni paraları ise elektrikli fırında bir süre bekletiyor. Kızıl, sıcaklığın mikrobu kırdığı için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.

"SUYA SABUNA DOKUNUYORUZ"

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oyuncak satan esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsten korunmak için bol bol el yıkanması yönündeki uyarılar üzerine iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Kızıl, sokaktan geçenlerin ve mahalle sakinlerinin ellerini yıkamaları için lavaboya sıvı sabun koyarak 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazısı astı.

Koronavirüs önlemi bu kadarla kalmayan Sedat Kızıl, madeni paraları dezenfekte etmek için elektrikli fırına koyuyor. Kızıl, bu sayede dezenfekte edilmiş para üstünü müşteriye veriyor. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından zor günler geçirildiğini anlatan Sedat Kızıl, herkesin önlem alması gerektiğini söyledi. Kızıl, "Bana ve komşuma gelen müşteriler oluyor. Çok sayıda kargo geliyor. Dezenfektan kullanamayan ve sürekli elini yıkamakta zorlanan insanlar oluyor. Lavaboyu sokağa çıkaralım, hep beraber bunu kullanalım dedim. Buradaki düşüncemiz sadece virüsle topyekün mücadele etmek. Sağlıklı günler olması için her şey yapmamız gerekiyor" dedi.

Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor

"4-5 GÜNDE 6 ŞİŞE SABUN BİTTİ"

Lavaboyu 4-5 gün önce sokağa koyduklarını belirten Sedat Kızıl, "Bugün itibarıyla 6'ncı sabunu koyduk. 6 şişe sabun 4-5 günde bitti. Vatandaşların tepkileri olumlu. Suyun ve sabunun parası hiç önemli değil. Önemli olan sokaktaki herkesin sağlıklı, ellerinin temiz olması. Bu çeşmeyi geçici olarak düşünmüştük, ama sanırım bu çeşme burada kalacak. Bir usta çağırıp çeşmeyi sil baştan yeniden yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor

MÜŞTERİYE FIRINLANMIŞ PARA VERİYOR

Madeni paraları da fırına sokup, bir süre beklettiğini söyleyen Kızıl, "Paralarımızı fırınlayıp piyasaya sürüyoruz. Müşteriden aldığım ve müşteriye verdiğim parayı sterilize edebilmek için paraları fırına koyuyorum. Sıcaklığın virüsü kırdığı düşüncesiyle bu fikir aklıma geldi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum, ama virüsten korunmak için elimden geldiğince mücadele ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Sedat Kızıl, Muratpaşa, Sağlık, Yaşam, Güncel

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