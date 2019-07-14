14.07.2019 14:38
Haberler» “genel“» Haber

Mikserlerden yola dökülen harcı temizlemek için nöbet tutuyorlar

Mikserlerden yola dökülen harcı temizlemek için nöbet tutuyorlarŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünden geçen yolu kullanan mikserlerden dökülen harçların kuruması sonucu yol kullanılamaz hale geldi.

Mikserlerden yola dökülen harcı temizlemek için nöbet tutuyorlar
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünden geçen yolu kullanan mikserlerden dökülen harçların kuruması sonucu yol kullanılamaz hale geldi. Yolu temizlemek için nöbet tutan köylüler, yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.
Aşağıdere köyünden geçen yol yokuş olduğu için beton dolu mikserlerden harç dökülüyor. Dökülen harçların kuruması sonucu oluşan yükseltiler nedeni ile şoförler ilerlemekte güçlük çekiyor. Her yıl yaz aylarında bu çileyi çeken köylüler, mikserlerden dökülen harçları temizlemek için nöbet tutuyor. Bu sorundan kurtulmak isteyen köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.
Salih Dereli isimli vatandaş, bölgelerinde yoğun bir harç taşıyan mikser trafiğinin olduğunu söyledi. Dereli, "Yollarımız çok dar ve engebeli olduğu için mikserlerden harç dökülüyor. Biz her gün temizliyoruz ancak fayda etmiyor. Bir saat beklerse hemen kuruyor ve taş gibi oluyor. İçinde kimyasal madde var bu yüzden toza karışıyor biz de çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Yetkililere çağrımızdır lütfen bir çözüm bulun" dedi. Mikserlerden yola dökülen harcı temizlemek için nöbet tutuyorlar
Kaynak: İHA
Beytüşşebap, Dereli, Şırnak, Genel

Son Dakika Haberleri
17:52   Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı
17:48   Papağanın dondurma ile imtihanı kamerada
17:32   Yürek sızlatan görüntü...Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler
17:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz müzesini gezdi
17:03   Motosiklet Festivali'nde gösteriler nefes kesti
16:56   Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz için hummalı çalışma
16:51   Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına yüksek katılım