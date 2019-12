Mil Belediye Sen Genel Başkanı Aydın: "Beklenen ve özlenen sendikayız"

Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu'na (MİL-SEN) bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Mil Belediye Sen, sendikacılıktaki olumsuz algıyı ortadan kaldırma düsturuyla yola çıktı. Mil Belediye Sen Genel Başkanı Selim Aydın, herkes tarafından beklenen ve özlenen bir sendikacılık faaliyeti yürüttüklerini kaydetti.



Dokuz hizmet kolundan oluşan Mil-Sen Konfederasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Mil Belediye Sen, üyelerinin hak ve hukukunu savunmak, gelişmiş toplumlardaki ekonomik ve sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını hedefliyor. Kısa sürede birçok ilde teşkilatlanmaya başlayan Mil Belediye Sen, her geçen gün üye sayısını arttırmayı sürdürüyor.



Mil Belediye Sen Genel Başkanı Selim Aydın, sendikanın kuruluş amacını ve hedeflerini açıkladı. Üyelerinin hak ve hukuklarının korunmasını referans olarak kabul ettiklerini belirten Aydın, "Politik yalanlardan, siyasi oyunlardan, ideolojik saplantılardan uzak kalarak, istisnasız her üyemizin gelişmiş toplumlardaki gibi ekonomik ve sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.



"Beklenen ve özlenen sendikayız"



Mevcut sendikacılıktaki olumsuz algıyı ortadan kaldıracak ve herkes tarafından beklenen, özlenen bir sendikacılık faaliyeti yürüttüklerini kaydeden Başkan Selim Aydın şu açıklamalarda bulundu:



"Günümüzde sendika ve sendikacılık deyince akla makam araçları, astronomik maaşlar ve lüks makam odaları gelirken, inşallah yapacağımız çalışmalarla kamu çalışanlarımızın özlediği ve beklediği bir belediye sendikası olacağız. Sendikaların elinde bulunan kaynakları, üyelerimiz ve üyelerimizin aileleri için kullanacak, hakkı hak sahipleri lehine kullanacağız."



"Alternatif var, umut var"



Lüks ve şatafattan uzak duracaklarının altını çizen Mil Belediye Sen Genel Başkanı Selim Aydın yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:



"Siyasi, idari makamlara ulaşmanın basamağı değil, memurumuzun, milletimizin sorunlarına çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz. Aynalı lüks binalar için değil, memurlarımızın, üyelerimizin derdine derman olmak için çalışıyoruz. Sendikamızın en önemli şiarı yönetimde kim olursa olsun doğru yapılan işlerin destekçisi olacak, yanlış yapılan işlerin karşısında duracağız. Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının yanı sıra toplumda yaşanan başta ahlaki erozyon ve aile birlikteliğimizin yıpranmasına yönelik her türlü girişime, en yüksek sesle dur demek için çalışacağız. Söylediği ile yaptığı işlerin bir biriyle tutarlı olduğu bir yönetim anlayışıyla, kırmaya değil, tamir etmeye, bölmeye değil toparlamaya geliyoruz. Artık alternatif var, umut var."



Hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için üyelerinin ve kamu görevlilerinin medeni yaşam standartlarına yakışır ücret alabilmeleri, daha iyi çalışma şartlarına ve mesleki saygınlığa sahip olmaları için Anayasal ve yasal her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Aydın, yapılacak sendikal mücadele ile üyelerine ve kamu görevlilerine onurlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayacaklarının sözünü verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA