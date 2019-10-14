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Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

İtalyan ekibi Milan, Arnavutluk maçında son dakikada gelen gol sonrası asker selamı vererek sevinen Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

14.10.2019 17:25

İtalyan basını, Fenerbahçe teklifini kabul etmeyen, Milan ve Torino takımları arasında sıkı transfer görüşmelerine rağmen takımında kalan Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Calciomercato, milli oyuncunun Ocak ayındaki transfer döneminde takımından ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

Hakan, Milan formasıyla bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

UEFA'DAN MEN KORKUSU

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta asker selamı vererek sevinmesinin kulüp yönetimini rahatsız ettiği ve UEFA'dan men yeme ihtimalinin olduğu ifade edildi. Yaklaşık 22 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif karşısında satılma ihtimali çok yüksek.

Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

Hakan Çalhanoğlu, Milan, Spor

YORUMLAR(5)
POLAT:bizde herkes üzgürdür diyenlere bak
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ADINIZI YAZIN:TÜRK OLMAKLA GURUR DUYDUM ECDADIMIZ GİBİ HALA DÜNYAYI KORKUTABİLİYORUZ. BİR ASKER SELAMI BİLE GÜNDEM OLDU DÜNYADA NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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MEHMET AGA:MİLANA VURAN VURMUŞ ZATEN EN AZINDAN HAKAN KARDEŞİMİZİ GÖNDERİNDE ONU DA YAKMAYIN
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EFE:alçaklar bu kadar biz Türklerden nefret ediyorsunuz, Ne Mutlu TÜRK üm Diyene
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ADINIZI YAZIN:serefsiz milan pis milan pisliginde bogulasin insahllah
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