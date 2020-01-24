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Milan Baros Bursaspor'a transfer oluyor

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen 38 yaşındaki Çek golcü Milan Baros, Bursaspor'a transfer olmak üzere.

24.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:28

'ın eski futbolcusu Milan Baros, yeniden Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 38 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden 'a transfer olmak üzere. Transferin büyük ölçüde tamamlandığı ve kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.

2008-13 arası dönemde sarı-kırmızılıların formasını giyen Çek futbolcu, Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olmuş, Cim Bom'da 116 maçta 61 gol atıp, 19 gol pası vermişti. Ardından bir dönem Antalyaspor'da da oynayan oyuncu, bir süredir ülkesinin Banik Ostrava ekibinde forma giyiyordu.

YENİDEN ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

Liverpool'un 2005'te Şampiyonlar Ligi'ne kazanan efsane kadrosunda da yer alan futbolcu, son altı yılı Çek Cumhuriyeti'nde geçirmesinin ardından ilerleyen yaşına karşın Türkiye'de yeniden çıkış yapmayı hedefliyor.

Milan Baros Bursaspor'a transfer oluyor

Galatasaray, Milan Baros, Bursaspor, Spor


HABER YORUMLARI (6)
METİN:bunlar bizimkiler gibi değil profosyenel 38 yaşında türk futbolcunun 30 yaş ayarında olur
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BURSAYI 3 LİGE TASIR:O BASARIYIDA ALLAH HER KULUNA NASiB ETMEZ
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FNNSMN:Finansman anlamında mı yeniden çıkış bekliyor?
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BİR VATANDAŞ:38 YAŞINDA YENİDEN ÇIKIŞ YAPMAYI HEDEFLİYOR45 YAŞINDA REAL MADRİDDE FORVET OYNAR
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ERGÜN K.:ne işiniz var adam emekli olmuş.
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ADINIZI YAZIN:kesin yeniden çıkış yapar. . .
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