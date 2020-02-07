Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Milli yıldızımız Cengiz Ünder'e Avrupa'nın dev kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Portekizli menajer Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Tottenham , milli yıldızın transferi için Roma ile görüşmelere başlamıştı.

İTALYA'DAN DA TALİP VAR

Tottenham'ın ardından Cengiz Ünder'e İtalya'dan da talip çıktı. Son yıllarda hem ligde hem Avrupa'da kötü günler geçiren Serie A devi Milan , milli yıldız için transfer girişimlerine şimdiden başladı.

SUSO'NUN YERİNE GELİYOR

Milan'ın Cengiz Ünder'i Sevilla 'ya kiraladığı Suso'nun yerine düşündüğü belirtildi. Sevilla, Suso'yu bonservisiyle almak isterse Milan'a 40 milyon euro ödemek zorunda.