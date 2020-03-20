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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü

Futbol hayatını İtalya'nın Milan takımında sürdüren Hakan Çalhanoğlu, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak." dedi.

20.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:25

Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.

"MİLAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN KİMSE OLMADI"

Milli oyuncu, "Şu an Almanya 'dayım. İtalya 'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz. Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" açıklamasında bulundu.

"İTALYA'NIN ARKASINDAYIM"

Hakan, "Şu anda tabii ki herkes etkileniyor ama çekip gideceğim diyen yok. Ben de İtalya'nın arkasındayım Türk olarak, yardım etmeye çalışıyoruz. Biz maaşımızı alıyoruz, her şey gayet normal. EURO 2020'nin bu yıl oynanmasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya’da durumlar çok kötü
Etiketler : Hakan Çalhanoğlu, Almanya, İtalya, Milan, Spor

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