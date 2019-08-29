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Milan'dan Merih Demiral için 45 milyon euroluk teklif

Juventus'un 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan transfer ettiği milli futbolcu Merih Demiral için Milan'dan 45 milyon euroluk çılgın bir transfer teklifi geldi.

29.08.2019 19:44

Milli futbolcu Merih Demiral yaz transfer döneminin ilk günlerinde Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu. Milli futbolcu daha resmi maça çıkmadan değerini neredeyse 3 katına çıkardı. Milan, Juventus'a yaptığı 30 milyon euroluk teklifi 45 milyon euroya çıkardı.

JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Milan, Merih Demiral transferinde oldukça ısrarcı. Juventus kırmızı-siyahlı kulübe Rugani'yi teklif etse de onlar Merih Demiral'ı kadrolarına katmak istiyorlar. Ancak siyah-beyazlı kulübün 22 yaşındaki stoperi bırakmaya niyeti yok!

ARDA TURAN'I GEÇECEK

Juventus olur da Merih Demiral'ı 45 milyon euro karşılığında Milan'a satarsa Milli futbolcu Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek. Daha önce Arda Turan Atletico Madrid'den 41 milyon euro karşılığında Barcelona'ya tranfser olmuştu.

"GELEN TEKLİFİ HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Merih Demiral transferinde başrolü oynayan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Merih Demiral için gelen teklifleri haya bile edemezsiniz demişti.

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Milan'dan Merih Demiral için 45 milyon euroluk teklif

merih demiral, Juventus, Milan, Spor

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