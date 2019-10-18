Milan'dan sürpriz Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral harekatı

Milli takımda oynadıkları futbolla büyük beğeni toplayan ve Avrupa'nın dev kulüplerini harekete geçiren Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için İtalyan devi Milan devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ve bu sezon kötü bir performans sergileyen Milan, Serie A'da 7 haftada sadece 9 puan toplayabildi ve 6 gol atıp tam 9 yol kalesinde gördü.

MILAN SAVUNMAYA ÇAREYİ A MİLLİ TAKIM'DA BULDU

7.haftası geride kalan ve uzun yıllar bir türlü istenilen defans dörtlüsünü yakalayamayan Milan'ın defansın ortasında Merih-Çağlar ikilisini buluşturmayı hedeflediği öğrenilirken, Sportif Direktör Boban'ın yıldız futbolcular harekete geçtiği belirtildi. Yaz ayı transfer döneminde Ozan Kabak'ı Schalke'ye kaptıran Milan'ın bu sefer aynı hatayı yapmak istemediği kaydedilirken Stefano Pioli ile değişime gidecek olan dev kulübün Romagnoli-Musacchio'dan vazgeçip Merih ve Çağlar'la stoper sorununu çözmeyi istediği bildirildi.

TRANSFERLER GERÇEKLEŞEBİLİR

Hem milli takımda hem de Leicester formasıyla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü için girişimlere başlayacak olan Milan'ın bu transferde biraz zorlanacağı anlaşılırken, Bonucci ve De Ligt'in arkasında bekleyen Merih transferinin gerçekleşme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğu ifade edildi.