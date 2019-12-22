Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, Atalanta deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaştı.

Bu sezon ligde zor günler geçiren Milan, Atalanta'ya deplasmanda 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup oldu.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Papu Gomez, 61. dakikada Mario Pasalic, 63 ve 72. dakikalarda Josip Ilicic ve 83. dakikada Luis Muriel kaydetti.

Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Milan, aldığı bu yenilgiyle 21 puanda kaldı. Atalanta ise puanını 31'e yükseltti.