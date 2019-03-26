Milan, Galatasaray'ın Gözdesi Melih İbrahimoğlu'na Talip Oldu

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda gurbetçi futbolcular mercek altına alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımı gençleştirme ve yerli futbolcu sayısını artırma isteğinin ardından takip altına alınan oyunculardan biri olan Melih İbrahimoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MİLAN VE WERDER BREMEN TAKİP EDİYOR

Avusturya Ligi'nde Rapid Wien forması giyen Melih İbrahimoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Genç futbolcunun performansını yakından takip eden Milan ve Werder Bremen'in de oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın da takibe aldığı genç futbolcunun sezonun kalanında sergileyeceği performansa göre bu iki kulübün resmi girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

İTALYANLAR "YENİ ÖZİL" DİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise genç futbolcudan "Yeni Mesut Özil" olarak bahsedildi. Yetenekli futbolcunun Inter'in de takibi altında olduğu ifade edildi.

(Futbol Arena)