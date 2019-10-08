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Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.

08.10.2019 21:48

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Marco Giampaolo

MİLAN, LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE YER ALIYOR

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor. Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı. Bilindiği üzere Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da forma giyiyor. Çalhanoğlu, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milan, Spor

Kaynak: AA

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