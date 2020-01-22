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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

İtalyan basını, Milan'ın, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermek istediğini yazdı. Milli oyuncumuzla Tottenham ve Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi.

22.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:46

, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır.

HAKAN 18 MAÇTA 2 GOL ATTI

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı.

ARSENAL VE TOTTENHAM İSTİYOR

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.

(NTV Spor)

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

Hakan Çalhanoğlu, Tottenham, Milan, Spor


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MİSAFİR:Hey gidi günler bir zamanların efsane milanin 10 numarası ruud gulitler kakalar şimdi ise hakan calhanoglu
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