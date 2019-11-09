Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı

2017 yılında Makedonya'nın Rabotnicki takımından alınan ve hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Eljif Elmas 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuş, genç yeteneğin Serie A'da forma giymesi özellikle sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.

MILAN'DAN ELMAS'A 30 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Carlo Ancelotti ile ligde inişli çıkışlı bir performans çizen Napoli'de Eljif Elmas 9 maçta forma giyerken, 20 yaşındaki orta sahanın İtalya futboluna hemen adapte olması büyük takdir topladı. Serie A dışında Şampiyonlar Ligi ve Makedonya Milli Takımı'nda da boy gösteren Eljif'i Milan'ın istediği öğrenilirken, Boban ve Maldini'nin yıldız futbolcu için 30 milyon euroluk teklif hazırladığı belirtildi. Benaccer, Kessie, Biglia gibi tecrübeli oyunculardan beklenen verimi alamayan kırmızı siyahlı ekibin Eljif Elmas'a kancayı taktığı ifade edilirken, tecrübeli Teknik Direktör Ancelotti'nin öğrencisini bırakmak istemediği bildirildi.

GALATASARAY ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

2017 yılında ilk olarak Galatasaray'a teklif edilen Eljif Elmas'ı Fenerbahçe kapmış, dönemin başkanı Aziz Yıldırım oyuncu için Rabotnicki'ye yetiştirme parası verip Eljif'i İstanbul'a getirtmişti.

MERİH DEMİRAL'İ DE İSTİYORLAR

Sezon başı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan Milan'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için bu kez 40 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.