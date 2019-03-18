Milano Derbisinde Tam Beş Gol: Milan 2-3 İnter Maç Özeti İzle

Milan İnter maçı, İtalya Serie A'da hafta sonu futbolseverlerin gözü kulağı bu derbiye çevrilmişti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nu dolduran binlerce Milanolu taraftar hem futbola doydu hem de gole. Son dakikasına kadar soluk soluğa geçen maçta İnter, Milan'ı 3-2 yenmeyi başardı. Milan İnter maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte maça dair detaylar...

MİLAN İNTER MAÇ ÖZETİ

İtalya Serie A'da müthiş bir atmosferde oynanan Milan - İnter maçı çok tempolu bir şekilde geçerken, futbolseverler tam 5 gol izledi. Milan - Inter derbisi nefesleri keserken 90 dakika sonunda sahadan gülerek ayrılan taraf 3-2'lik skorla Inter oldu. Bu sonucun ardından İnter puanını 53'e yükseltirken, Milan 51 puanda kaldı.

Dev maçta daha etkili olan taraf Inter olurken, maçın başında 3. dakikasında 1-0 öne geçti. İnter'e galibiyeti getiren golleri Matias Vecino, Stefan de Vrij ve Lautaro Martinez'den geldi. Milan'ın gollerini ise Tiemoue Bakayoko ve Mateo Musacchio kaydetti. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, maça ilk onbirde başladı ve 90 dakika boyunca forma giydi.

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maça hızlı başlayan İnter oldu ve ilk yarıyı Vecino'nun maçın henüz 3. dakikasında bulduğu gol ile 0-1 önde tamamladı.

Konuk ekip Inter, Milan karşısında ikinci yarının hemen başında bu sefer Stefan de Vrij ile rakip ağları bularak farkı 2'ye çıkardı.

Milan ise bu golden 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Bakayoko'nun kafa golü ile skoru 2-1'e getirdi.

İnter, 68. dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Lautaro Martinez, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Milan bu golden 2 dakika sonra yakaladığı karambol sonrasında önünde kalan topu kaleye yollayan Mateo Musacchio ile skoru 3-2'ye taşıdı.

Ev sahibi takımda oyuna sonradan dahil olan Andrea Conti, 88. dakilkada yaptığı sert faulün ardından önce kırmızı kart gördü, VAR ekranından pozisyonu tekrar izleyen hakem kartın rengini sarıya çevirdi.

MİLAN 2-3 İNTER

Milan: Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodríguez (58'Patrick Cutrone), Franck Kessie (69' Andrea Conti), Tiemoué Bakayoko, Lucas Paquetá (46' Samu Castillejo), Suso, Krzysztof Piatek, Hakan Çalhanoğlu

İnter: Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Kwadwo Asamoah, Matías Vecino (90+2' Andrea Ranocchia), Marcelo Brozovic (73'Borja Valero), Roberto Gagliardini, Matteo Politano (83' Antonio Candreva), Lautaro Martínez, Ivan Perišic