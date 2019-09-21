Milan - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan - İnter maçı şifresiz izle!

İtalya Serie A'da bu akşam Milano derbisi oynanacak. Milan - İnter maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk onbirde yer alacağı maçın canlı yayın kanalı, maçın muhtemel ilk onbirleri ve şifresiz izle bağlantısı haberimizde. Peki, Milan - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da "Derby della Madonnina" yani Milano Derbisi zamanı. Bu akşam TSİ 21.54'te başlayacak maç, Türkiye'de beIN Sports 3 kanalı ve internetten beIN Connect üzerinden yayınlanacak.

ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Futbolseverlerin merakla beklediği Milan - İnter maçı şifresiz olarak izleme olanağı bulunuyor. Maçı yayınlayacak nesine.com'a üye olmanız halinde internetten online maçı izleyebilirsiniz.

REKABETTE SON DURUM

Milan ile İnter arasında oynanan son beş maçta İnter'in 3, Milan'ın bir galibiyeti bulunuyor. Bir maç ise berabere bitti. Milan'in evinde oynanan 33 maçın 13'ü ev sahibi takım lehine sonuçlandı. İnter ise 11 maçta galip geldi. 9 maç ise berabere bitti.

MİLAN - İNTER MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Bu akşamki derbide Milan'da uzun süredir sakatlığı devam eden Mattia Caldaraile cezalı olan Davide Calabria forma giyemeyecek.

İnter'in eksikleri ise Slavia Prag maçında sakatlanan Antonio Candreva.

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Piatek, Rebic

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, Lazaro, Barella, Brozovic, Asamoah, Politano, Sensi, Lukaku