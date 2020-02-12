Milan ve Juventus İtalya Kupası yarı finalinde karşıkarşıya gelecek İki dev takımın mücadelesi merakla beklenirken Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi sorularının yanıtları merak konusu oldu.

MİLAN JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan Juventus maçı bugün (çarşamba) saat 22.45'te başlayacak.

MİLAN JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Juventus maçı TRT SPOR ekranlarında olacak.

MİLAN JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Milan Juventus maçı TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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